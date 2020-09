In occasione della finale di Sanremo Rock, sabato 12 settembre alle ore 18.00, per la prima volta

sarà possibile acquistare, oltre al posto fisico in sala (disponibile in cassa a 10,00 € con posti

limitati come da dpcm), anche la “poltrona virtuale”, al costo di € 3,00, per poter assistere allo

spettacolo comodamente da casa.

Per acquistare la “poltrona virtuale” basterà collegarsi al sito www.aristonsanremo.com, entro

le ore 18 di sabato 12 settembre, e cliccare sul pulsante “Sanremo Rock”.

Una volta registratosi e completato l’acquisto, lo spettatore riceverà una mail con nome utente,

password e link per assistere all’evento.

Il programma della serata comprende le 16 band finaliste e numerosi ospiti tra cui Jean Michel

Byron, Bad Medicine, Matt Becker e Pino Scotto, presenta Gigio D’Ambrosio conduttore

radiofonico di RTL 102,5.

