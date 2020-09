Il vecchio direttivo, dirigenti e atleti dell’ABC Bordighera Handball hanno voluto ringraziare la senatrice Donatella Albano per il grande impegno e lavoro svolto nei suoi 13 anni di presidenza della società dopo la rassegna delle sue dimissioni avvenute il 26 luglio scorso.

Nella giornata di venerdì 11 settembre hanno recapitato al “loro” presidente , una targa ricordo che ha voluto suggellare il suo grande impegno profuso per la crescita della società e dei suoi giovani atleti, targa simbolica che riporta scritta la seguente frase: “un semplice ma sincero grazie dopo 13 indimenticabili anni della tua presidenza (2007-2020) che ha fatto crescere e conoscere la società che ha fatto diventare grandi nella vita i giovani atleti che hanno vestito i nostri colori.

il tuo direttivo , atleti e sostenitori”

Sono da ricordare i grandi successi che nei 13 anni di presidenza Albano la società ha raccolto, facendosi conoscere sia a livello nazionale che internazionale , sia sul campo con la conquista di numerosi titoli provinciali, regionali nonché Coppe Liguria sia con formazioni giovanili che seniores, maschili e femminili raggiungendo traguardi prestigiosi a livello nazionale nelle varie fasi finali disputate (come la conquista del titolo italiano under 12 femminile di beach-handball a Misano Adriatico nel luglio 2008 e piazzamenti con altre squadre) oltre ad altri numerosi successi ottenuti nella vicina Francia, primeggiando in numerosi campionati giovanili dipartimentali e tornei, con atleti premiati per le loro prestazioni ed abilità sportive ma anche per serietà con la convocazione in selezioni nazionali giovanili in Italia o in formazioni dipartimentali francesi.

Anni che purtroppo hanno visto anche alcune rinunce dolorose, quali la mancata partecipazione al campionato di A2 nella stagione 2017-18 dopo la bella promozione ottenuta sul campo nella stagione 2016-17 o la disputa di sfortunate finali nazionali con il podio perso per un soffio come quello della formazione under 15 maschile con il 4° posto a Misano Adriatico nel luglio 2007 o il 5° posto conquistato dalla formazione under 18 sia alle finali di Capua del Giugno 2008 ed a Malo nel giugno 2009.

A livello istituzionale spicca l’attiva partecipazione avuta nella sottoscrizione dell’Accordo internazionale del progetto Levant 06 avvenuto a Monaco P.to il 13 settembre 2019 con i presidenti delle federazioni nazionali italiana, francese monegasca ed europea assieme agli altri presidenti dei club italiani e francesi interessati .

Commossa la senatrice Donatella ha ringraziato per l’attestazione ricevuta dai suoi vecchi collaboratori ed atleti ed ha voluto rivolgere un sincero augurio di buon lavoro al nuovo presidente della società Roberto Rizzi ed al nuovo direttivo, sicura che sapranno, nel cinquantesimo anniversario della fondazione della società ,tenere alto il suo nome in onore del suo fondatore , il compianto Emilio Biancheri, e dei suoi principi di “lealtà sportiva” che da sempre hanno guidato intere generazioni dei giovani atleti bordigotti che hanno vestito negli anni i suoi colori.