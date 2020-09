Nel corso della notte, a partire dalle 3, i vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti per spegnere tre incendi di sterpaglie e bosco nelle zone di Moltedo, Montegrazie e Cantalupo. Probabile che si tratti di roghi dolosi e per questo motivo le forze dell’ordine in queste ore stanno provando a identificare gli eventuali piromani.

Correlati