Si apre questa mattina venerdì 11 settembre alle ore 10 in Calata Anselmi a Borgo Marina, con il patrocinio della Città di Imperia e della Regione Liguria, la terza edizione di MERCATORETRO’ evento legato al mondo dei motori, dell’antiquariato di qualità e del vintage. Gli espositori giungeranno da tutta Italia con le loro collezioni per offrire il meglio dei prodotti legati alle auto e alle moto.

Ed ecco cosa ci sarà oggi fino alle ore 23,00 in Calata Anselmi

Street Food con mezzi d’epoca

a partire dalle 21,30 sfilata di motori

“ Microicirco ” con giochi ed attrazioni del passato

” con giochi ed attrazioni del passato Simulatore di guida il primo al mondo su una vera Lamborghini Huracán. Proprio quella che ha vinto il mondiale nel 2018

il primo al mondo su una vera Lamborghini Huracán. Proprio quella che ha vinto il mondiale nel 2018 Il Corpo dei Vigili del Fuoco con esposizione di mezzi di soccorso storici accanto a quelli più moderni e tecnologici.

In arrivo dal Comando Provinciale di Genova la Clinica veterinaria mobile per cani Vigili del Fuoco, un presidio veterinarioche permette al Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Liguria di poter soccorrere “sul campo” i cani impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Il mezzo, unico a livello nazionale, è stato allestito grazie a un’idea del tassista genovese Gianfranco Mazzitelli che l’ha promossa in 30 città con l’associazione “Tutti taxi per amore”, a cui si è unita l’associazione “Il Cuore di Martina“.

Il mezzo è dotato di tavolo operatorio, concentratore di ossigeno, anestesia, gabbie per aerosol terapia. La prima unità mobile di medicina veterinaria dei vigili del fuoco che ha circa 165 unità cinofile in tutta Italia. Un mezzo sequestrato e messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Mostre e altri ospiti ex Area Salso:

un’area dedicata alla storia della radio. Ricorre infatti quest’anno il centenario della prima trasmissione radio; il soprano di fama mondiale Dame Nellie Melba fece la sua storica trasmissione da un capannone in disuso nel sito di Guglielmo Marconi a Chelmsford, Essex, il 15 giugno 1920.

Sarà ad Imperia per questa particolare occasione la Dott.ssa Barbara Valotti, direttrice del museo della Fondazione Guglielmo Marconi di Pontecchio Marconi, a circa 15 km. da Bologna; la sede è Villa Griffone, il luogo in cui l’inventore bolognese mise a punto il sistema di telegrafia senza fili che poi diffuse in tutto il mondo.

Mostra di locandine e manifesti di vecchi film per celebrare la storia del cinema. Il collezionista Pietro Delfino li ha raccolti per decenni con pazienza e dedizione e li esporrà per sua volontà rigorosamente originali!

Mostra del pittore Luca De Ambroggio con i suoi dipinti Car Art: l’artista è già stato ospite di Autostory nel 2011 e, per l’occasione, aveva realizzato un ritratto del Cav. Giovanni Carli (fondatore dell’Azienda Fratelli Carli) nella ricorrenza del centenario.

Palazzina Liberty

Mostra di bambole e giochi d’epoca.

ORARI Venerdì 11 settembre 10.00 – apertura stands 21.00 – sfilata di motori 23.30 – chiusura stands Sabato 12 settembre 9.00 – apertura stands 10.00 – visita Autorità 17.00 – tour cittadino 18,00 – Fotoreporter 21.30 – Drive-in 23.30 – chiusura stands

Domenica 13 settembre 9.00 apertura stands 9.00 partenza del 9° Raid della Riviera dei Fiori 13.30 – rientro banchina partecipanti 16.30 – premiazioni, saluti e ringraziamenti 20.00 – chiusura evento