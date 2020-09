Forti preoccupazioni giungono da più parti circa la mancanza di informazioni precise sulle prescrizioni sanitarie che dovranno adottare i componenti dei seggi elettorali per le prossime regionali. «Ieri abbiamo scritto al Prefetto evidenziando il problema. Ci risulta che l’unica informativa a riguardo sia un protocollo del Ministero dell’Interno datato 7 agosto: però si tratta di un documento piuttosto vago, che secondo noi va affiancato con direttive più puntuali su come gestire il covid, quindi i dpi e il distanziamento sociale –dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione regionale sanità -.Questa genericità potrebbe determinare una mancanza di tutele per le centinaia di persone che il 20 e 21 settembre saranno impegnate nei seggi elettorali. Chiediamo quindi al Prefetto se è previsto un aggiornamento delle disposizioni, in modo da assicurare il più corretto e sereno svolgimento delle consultazioni, anche a beneficio delle elettrici e degli elettori».

