Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Sono 82 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Il dettaglio dei nuovi positivi:

Coronavirus, 82 nuovi positivi in Liguria, 5 dei quali in provincia di Imperia