Cena con l’Opera al Roof Garden per l’esclusiva partecipazione del tenore Gaetano Labalestra domani sabato 12 settembre. Per partecipare ultimi posti disponibili.

Dopo l’ovazione tributata dal pubblico ad agosto, domani sabato 12 settembre alle 20.30 al Roof Garden viene proposto il secondo appuntamento di “Cena con l’Opera”, evento esclusivo per l’intensa espressione vocale del tenore Gaetano Labalestra, interprete possente e apprezzato. L’artista nella sua esibizione operatic pop esprimerà il pathos di alcuni dei brani più famosi ed amati del repertorio musicale mondiale.

Il tenore Gaetano Labalestra ha nel suo palmares numerosi concerti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui un’esibizione alla presenza del Principe Alberto di Monaco. Ha inciso il brano: “Gente d’Italia”, in onore del centocinquantesimo anniversario dell’Unità Nazionale, un brano che ripropone a grande richiesta nelle sue prestigiose esibizioni.

Per prenotazioni ed informazioni tel 0184-595266.

