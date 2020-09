Quasi ultimate le attività del primo lotto dei lavori di realizzazione della rete sentieristica nella zona di Montenero, nel sito compreso tra il “Piano degli Innamorati” e la vasca d’accumulo d’acqua.

Come previsto, numerosi gli interventi che a brevissimo consentiranno agli escursionisti, a piedi o in bici, di poter ammirare la natura di questo luogo e i meravigliosi paesaggi che si aprono verso il mare: il tracciamento geolocalizzato e la catalogazione dei sentieri (circa 10 km); la sistemazione delle cunette dei sentieri per il convogliamento delle acque; la rimozione delle vecchie griglie in metallo; l’installazione di nuovo arredo urbano, prevalentemente in legno e scelto nel rispetto del carattere del posto; l’installazione di cartellonistica adeguata.

“L’area, in parte utilizzata come discarica abusiva, è stata risanata ed iI traguardo è davvero vicino.” commenta il Sindaco Ingenito. “Non ho mai nascosto il mio entusiasmo per le potenzialità di questo progetto, che sosterrà lo sviluppo turistico di Bordighera con un impianto godibile in ogni stagione ed in grado di richiamare un pubblico in crescita e sempre più attento ai valori di sostenibilità ambientale. Questo è il primo tassello verso la realizzazione di una rete ancora più ampia ed articolata che, in collaborazione con le altre Amministrazioni, unirà Montenero a Sanremo ed al comprensorio per un’offerta di opportunità outdoor di grandissima attrattiva. Grazie a Marco Laganà ed al geometra De Flavis dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bordighera, per l’impegno con cui sono dedicati al progetto facendolo diventare una bella realtà.”​