Continuano le attività di manutenzione ordinaria nella Città di Bordighera: nei giorni scorsi le maestranze comunali sono intervenute sulle ringhiere del porto per ripristinare il materiale corroso dalla salsedine e hanno nuovamente posto in sicurezza il transito pedonale. “L’impegno dell’Amministrazione prosegue, dopo i lavori eseguiti in passeggiata e la nuova veste dell’area giochi nei pressi dell’hotel Parigi” commenta il Sindaco Ingenito. “Il mio grazie al Consigliere Walter Sorriento, per l’attenzione e la cura con cui ha seguito anche la realizzazione di questo intervento”.​

