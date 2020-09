I Campionati Italiani Giovanili della classe 420, organizzati dallo Yacht Club Sanremo e dalla Federvela, e supportati dallo Sponsor Kinder Joy Of Moving, hanno preso il via oggi , giovedì 10 settembre, con una perturbazione che ha condizionato lo svolgimento delle regate.

Usciti dal porto gli 83 equipaggi hanno trovato un bel vento da est, tra i 13 e i 16 nodi, ma variante di direzione tra i 95 ed i 50 gradi.

Stabilitosi per 90 e preparato rapidamente il campo di regata sono incominciate le procedure: La flotta Blu ,la prima a partire, ha forzato più volte la linea e molti, dopo 4 partenze, sono stati i BFD. Uguale la situazione per la flotta rossa decimata dai BFD.

Entrambe le flotte hanno terminato la regata su un percorso ridotto per il calo del vento.

Domani la situazione sembra migliore E l’orario di partenza è stato fissato per le ore 10.30

Nonostante tutto bei numeri della classe 420 in un anno cosi particolare, sperando in un bel campionato che selezionerà i migliori per il Campionato Mondiale di fine ottobre, sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo

Le classifiche si trovano sul sito dello Yacht club Sanremo: https://www.yachtclubsanremo.it/regata/campionato-italiano-420/

