Ugo Intini a Imperia, venerdì, per sostenere la candidatura di Aristide Fausto Massardo alla presidenza della Regione Liguria e quella dei candidati socialisti imperiesi Roberto Saluzzo e Paola Consiglio. Deputato eletto in Liguria del 1983 al 1994, già vice Ministro agli Esteri, Intini è stato rappresentante del PSI nell’Internazionale Socialista e simboleggia alla perfezione la sintesi tra la politica della tradizione e il nuovo che continua a avanzare, tenace.

Ugo Intini è stato invitato dalla Federazione provinciale PSI Partito Socialista Italiano e da Imperia di Tutti Imperia per Tutti. Alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto Maurizio, in via Carducci 65, Ugo Intini incontrerà, a partire dalle 16:30, i candidati Aristide Fausto Massardo, Paola Consiglio e Roberto Saluzzo. La conversazione toccherà gli argomenti caldi che rendono incerto il futuro del Ponente ligure e si allargherà sulla visione, il progetto Massardo come lo definisce Roberto Saluzzo, che vede un impegno a lungo termine, indipendente dalla contingenza elettorale, per inventare, ricostruire e promuovere una sinistra moderata in cui si possano riconoscere i tanti cittadini oggi senza casa.

Parteciperanno all’incontro Corrado Oppedisano, segretario regionale del PSI Partito Socialista Italiano, e Fabio Natta, Responsabile degli Enti locali della segreteria nazionale del PSI.

La porta della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto Maurizio è aperta come sempre da almeno centocinquant’anni, l’invito per venerdì è rivolto a tutti.