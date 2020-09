Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, apre all’ipotesi di screening sistematici nelle scuole con i test salivari rapidi: “Per il tampone salivare ci siamo già espressi favorevolmente, così come per il tampone rapido che usiamo già per gli screening di sicurezza. Un tampone che ha un minor gradiente di credibilità ma che viene smentito da un tampone successivo che ne dà una diversa, produce un’oscillazione clinica ed emotiva”.

