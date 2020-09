A seguito di alcune richieste di un rapido intervento manutentivo per le luci del nuovo ponte di Bevera, risponde l’amministrazione Scullino, tramite il vice sindaco e assessore alle frazioni Simone Bertolucci- Interveniamo su tutto il vasto territorio di Ventimiglia, centro e frazioni, nel modo più rapido possibile, ma i problemi sono tanti e non abbiamo la bacchetta magica che vorremo avere. Mi rendo conto che i cittadini si stiano abituando al nostro modo efficiente di amministrare, ad ogni segnalazione, per ogni particolare intervento, siamo sempre presenti ma a volte ci vuole più tempo di quello che vorremo anche noi, ma assicuro che risolviamo moltissimi problemi e continueremo a farlo. Per quanto riguarda l’illuminazione del ponte di Bevera ci siamo attivati subito, prima ancora delle segnalazioni ufficiali, è abbiamo attivato l’iter necessario. In questo caso essendo un impianto nuovo abbiamo attivato la richiesta di interventi in garanzia. L’ufficio tecnico ha subito chiesto l’intervento della ditta che ha installato il nuovo impianto che ha assicura che a brevissimo risolverà il problema. Chiediamo ancora un po’ di pazienza, in questo caso anche volendo non possiamo intervenire noi direttamente. Non è mai abbastanza, siamo concordi con i cittadini, ma la città sta cambiando volto nonostante i molti problemi e la necessità di interventi manutentivi che la città aspetta da troppi anni.

