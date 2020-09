A Sanremo l’anno scolastico è iniziato per circa 200 studenti che frequentano l’Istituto Almerini in centro città. Ieri sono rientrati in classe gli studenti delle elementari. Suore e maestre con mascherine e visiere, percorsi di entrata e uscita separati, misurazione delle febbre con termometro elettronico e banchi distanziati di un metro e 40, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

