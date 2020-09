A fronte del prolungarsi dei tempi per il ripristino dell’erogazione dell’acqua in frazione Caramagna, Strada Ciosa e Strada Colla, è stato predisposto un servizio sostitutivo attraverso autobotti che saranno posizionate nei seguenti punti: – Area parcheggio supermercato Conad;- Bivio per Moltedo e Montegrazie;- Strada Ciosa all’incrocio con Strada Ramone.I tecnici dell’Amat stanno intervenendo per assicurare il ripristino dell’erogazione dell’acqua nei tempi più brevi.

