Il 34enne imperiese A. M. è sempre grave al “Santa Corona” di Pietra Ligure, dove è stato trasportato per i traumi riportati a testa e torace dopo lo scontro frontale avvenuto lunedì sera in via Nino Siccardi a Caramagna di Imperia. L’uomo è in condizioni critiche e costantemente sotto osservazione, come riporta “La Stampa”.

