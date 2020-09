La Finanza di La Spezia ha richiesto all’Asl5 i faldoni relativi a tutti i casi di Covid-19 registrati sul territorio nelle ultime settimane. Il procuratore Antonio Patrono ha aperto un fascicolo contro ignoti per epidemia colposa per indagare la crescita anomala dei contagi avvenuta a La Spezia e le possibili ragioni alla base dell’escalation. Ci sono 70 persone in ospedale a causa del Covid, 6 sono in terapia intensiva, mentre 6 anziani sono deceduti. Nel mirino ci sono duna festa a Ferragosto nei pressi di Carrara a cui hanno partecipato diversi dominicani che vivono e lavorano a La Spezia e la festa per la promozione dello Spezia in Serie A il 20 agosto.

Correlati