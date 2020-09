“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo in via Villebone – annuncia il vice-sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi – dove il danno della rottura non sembra essere così grave come si temeva. Il disagio della scarsa pressione ai piani alti, di cui molti si lamentavano questa mattina, è dovuto al fatto che la pressione viene aumentata molto lentamente proprio per evitare ulteriori rotture. La situazione dovrebbe normalizzarsi con il passare delle ore.

