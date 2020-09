Autostrade: Forza Italia, “Su convenzione per sicurezza antincendio in Liguria il ministro riferisca in aula”

"Ci chiediamo cosa voglia fare il Governo affinché sia garantita la sicurezza antincendio delle gallerie autostradali. Chiediamo con una interpellanza al ministro De Micheli che sia verificata la convenienza della nuova Convenzione che di fatto esautora una azienda privata con oltre 300 dipendenti a vantaggio dei vigili fuoco. Ci chiediamo se i pompieri dislocati a Genova e Savona possano essere così distolti dall'attività istituzionale che svolgono nell'interesse generale. Chiediamo inoltre al ministro di riferire sulla tutela della posizione dei 300 lavoratori dell'operatore privato che rischiano di perdere il lavoro in una situazione ligure già molto complessa a causa delle ricadute occupazionali determinate dalla pandemia". Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.