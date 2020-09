La situazione relativa alla riapertura delle scuole è quantomeno caotica: il ritorno nelle aule è previsto per il 14 di settembre, a ridosso delle elezioni regionali, e non abbiamo ancora nessuna certezza di come sarà gestita la situazione. Eppure basterebbe utilizzare il buonsenso per capire che la Regione non si sta attrezzando adeguatamente: le scuole dovrebbero distribuire regolarmente mascherine, essere dotate di termoscanner e disinfettanti, oltre che eseguire tamponi regolari a studenti, insegnanti e bidelli, per evitare che il virus si possa diffondere tra i nostri giovani, cosa che sarebbe gravissima.

Il motivo di tutto questo è stato anche il taglio dei finanziamenti nazionali alla scuola pubblica dal 2008, che si è vista tagliare 8,5 miliardi di euro con 100 mila cattedre in meno.

Nondimeno sarebbe da aumentare il controllo sugli scuolabus e su tutti i mezzi che gli studenti devono prendere giornalmente.

È ovvio che il traffico, soprattutto dei pendolari, nelle ore di punta, è molto alto e l’amministrazione non ha fatto nulla per aumentare le corse, in modo che ogni mezzo debba accogliere meno persone, le quali si potrebbero distanziare con maggiore efficacia.

Scuola e trasporto pubblico vanno da sempre a braccetto e a furia di giocare al risparmio l’amministrazione si ritrova totalmente incapace di gestire il pericolo.

Una scuola pubblica e organizzata dovrebbe predisporre immediatamente controlli alla temperatura e fare largo uso di disinfettanti all’ingresso. ilBuonsenso ha poi proposto già da diversi mesi, anche in tempi non sospetti, un presidio medico infermieristico in ogni istituto scolastico: ora più che mai sarebbe fondamentale per intervenire ai primi sintomi di un qualsiasi studente. La Liguria ha bisogno di soluzioni strutturali e non di interventi di pura ed immediata emergenza.

Stella Nocera (IlBuonsenso)