I Carabinieri di Sarzana (La Spezia) hanno scoperto una rete di pedopornografia online. 67 persone sono state denunciate in a vario titolo per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L’indagine è partita nel 2019 durante un controllo antidroga. Nel cellulare di un ragazzo i militari avevano trovato numerosi filmati pedopornografici e di violenza, provenienti da una chat.

Scoperta in Liguria una rete di pedopornografia online, 67 persone denunciate