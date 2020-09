Monsignor Alvise Lanteri presto lascerà la Parrocchia di San Siro, per godersi il meritato riposo. L’Azione Cattolica parrocchiale ha fortemente desiderato poterlo salutare, per celebrare i 20 anni di comunione, di corresponsabilità e di amicizia vissuti insieme.

Lo ha voluto fare all’interno della Basilica, nella realtà che rappresenta per tanti aderenti una seconda casa; ed ha voluto farlo in maniera “unitaria”, radunando, al termine della Santa Messa di ieri pomeriggio, lunedi 7 settembre, i bambini e i ragazzi dell’Acr, i Giovanissimi e i Giovani, gli Adulti e gli Adultissimi: i gruppi che compongono l’Associazione di cui don Alvise è stato Assistente in questi vent’anni.

Ci si è ritrovati per fare memoria e pregare: ringraziare il Signore di tutto quello che si è vissuto e, allo stesso tempo, poter affidare a Lui il futuro, nella certezza che quanto costruito non potrà essere cancellato.

Durante questo momento di commiato, i sei presidenti parrocchiali degli ultimi 4 lustri si sono avvicendati nel porgere, al loro Parroco prossimo alla pensione, parole di saluto, di affetto e di affidamento al Signore. Simbolicamente hanno parlato a nome di tutti e non solo dei presenti, ma davvero di tutti coloro che, per poco o tanto tempo, aderenti o solo simpatizzanti, hanno condiviso un tratto di strada all’interno dell’Associazione parrocchiale, e quindi anche con lui.

La visione di un filmato creato con i ricordi più emozionanti delle esperienze trascorse ha, poi, ulteriormente riunito i presenti al sacerdote, al quale è stato donato un album contenente la dedica scritta di proprio pugno dagli intervenuti e tutte le fotografie viste nel video riunite in un prezioso “fotolibro”, fermi immagine degli attimi trascorsi nel faticoso, gioioso e ricco cammino di fede condiviso.

Don Alvise non ha smentito il carattere bonariamente schivo che ha fatto affezionare tutti i parrocchiani, ma si è dimostrato particolarmente emozionato.

I membri dell’associazione parrocchiale, soddisfatti e malinconici, possono citare Mons. Costa, già Assistente nazionale dell’Azione Cattolica, che ad un Assemblea disse: “Se Dio mi ha collocato in questo tempo, vuol dire che questo tempo è per me il più bello, il più opportuno di tutti i tempi”. I 20 anni di condivisione sono il tempo che è stato loro donato, tempo di Grazia, perché in esso Dio opera e salva, e quindi tempo di Speranza per i credenti, chiamati a cogliere tutte le positività e le criticità, i segni dei tempi, ogni cosa che accade alla luce del Signore.