I candidati alla Regione della lista a sostegno di Ferruccio Sansa, che raggruppa Verdi per l’Europa, Centro democratico e Demos, sono stati presentati ufficialmente al Bahama Star di Valle Armea, a Sanremo. Così Sergio D’Aloisio, architetto di Santo Stefano, per Centro democratico, amministratore di grande esperienza, a lungo sindaco del suo paese, consigliere provinciale e con incarichi politici a livello regionale e anche nazionale. Con lui i «verdi» Erika Barbieri, operatrice sanitaria, reduce da mesi di lotta in prima linea contro il covid, e Roberto Amoretti, architetto, funzionario della Provincia con una notevole conoscenza del territorio. Gli ultimi due sono entrambi di Imperia. Fra i temi affrontati quello della sanità attraverso critiche nei confronti delll’attuale gestione regionale. Non c’era la quarta candidata provinciale per la formazione a tre teste, vale a dire Chiara Orsetta Travers, radiologa a Sanremo, sempre per i verdi. Nel quartetto non figura nessun esponente di Demos che, almeno in provincia d’Imperia, non ha così suoi candidati. Fra i presenti c’era anche Lia Giribone, coordinatrice regionale dei Verdi.

Nella foto Sergio D’Aloisio, Erika Barbieri e Roberto Amoretti