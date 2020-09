Il Vice Segretario nazionale del Partito Democratico, l’Onorevole Andrea Orlando, giovedì 10 settembre alle 20 sarà a Imperia al ristorante “Acqua e Farina”, in via Magenta. Orlando sarà nel capoluogo per sostenere i candidati del Partito Democratico della circoscrizione di Imperia alle prossime elezioni regionali.

