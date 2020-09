Tre guasti all’acquedotto Roja, a Imperia, hanno causato un black out idrico in tutto il Golfo Dianese. Nella zona non ci sarà acqua per i prossimi due o tre giorni. Diversi albergatori hanno segnalato che numerosi turisti hanno deciso di partite in anticipo. “La sconfitta di San Bartolomeo per non avere l’approvvigionamento idrico è la sconfitta di tutto il turismo del Ponente – dice il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Stefano Urso – Più volte avevamo sottolineato il problema. Dalle sensazioni nell’ultimo periodo è che prima o poi arrivasse qualche rottura che poteva comportare disagi enormi”.

