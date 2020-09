Il candidato al Consiglio regionale Gianni Berrino incontra domani, mercoledì, ai Bagni Germana di Arma di Taggia, i giovani armesi e taggesi. Inizio alle 19,30. Il meeting è stato organizzato da Lucrezia Alberti per conto di Fratelli d’Italia. L’accesso è libero a tutti. Berrino, che oltre ad essere assessore al Turismo, lo è anche alle Politiche attive dell occupazione, affronterà una serie di problemi che interessano i giovani a partire dalle difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta