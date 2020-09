In vista della prossima stagione, ormai alle porte, gli allenamenti al campo Morel di Ventimiglia si stanno intensificando. Da qualche settimana hanno già ripreso a sudare la prima squadra del Ventimiglia, la formazione juniores, gli allievi 2004 e 2005 e i giovanissimi 2007. Da lunedì anche i più piccini ricominceranno gli allenamenti. Questi gli “open day” previsti per le varie categorie: lunedì 7 settembre, alle ore 17, inizieranno gli allenamenti dei pulcini 2011. Ad attenderli ci saranno i confermatissimi mister Tiziano Punturiero ed Oscar Zuppardo. Martedì 8 settembre si raduneranno i pulcini 2010, che inizieranno ad allenarsi alle ore 17 con Armando Vitetta e Max Perri. Mercoledì 9 settembre, sempre alle ore 17, Romano Bellavita ed Enzo Plateroti inizieranno la nuova stagione con gli esordienti 2008. Giovedì 10 settembre sarà la volta dei pulcini 2012, sotto la guida di Rocco Giglio, Andrea Basile e Ylenia Sigona. Infine, venerdì 11 settembre toccherà agli esordienti 2009, guidati da Enzo Di Antonio.

