A Rapallo la Polizia ha denunciato un 18enne di origini albanesi e un 17enne italiano, entrambi residenti a Rapallo, per minacce aggravate dall’uso delle armi, lesioni personali e, solo il maggiorenne, per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Avrebbero inseguito e minacciato tre giovani milanesi in vacanza che avevano “osato” parlare con le loro ragazze per chiedere informazioni su una spiaggia. Con una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, avrebbero esploso un colpo nella loro direzione.

