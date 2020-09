Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, in relazione al Festival di Sanremo 2021, ha affermato: “La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà. Abbiamo scelto le date dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c’è stagione di Rai1 senza Sanremo. Ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà”.

