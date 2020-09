Un ricco calendario di corsi, erogati con nuove modalità, tra didattica online e lezioni in aula, nel pieno rispetto delle più recenti disposizioni anti-Covid.

Dalla formazione generale, al primo soccorso, ai corsi più specifici per i diversi tipi di attività e le differenti classi di rischio: un’offerta completa e sfaccettata, con una programmazione studiata apposta per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di aziende e di professionisti. Con la garanzia della qualità e della professionalità del network CNA.

I CORSI IN PROGRAMMA

La formazione sul tema della sicurezza è obbligatoria e può essere rivolta ai lavoratori dipendenti, ai titolari d’impresa, ai soci e ai collaboratori.

Il calendario aggiornato 2020 prevede i seguenti percorsi di formazione:

Formazione Generale e Specifica per tutti i lavoratori

Formazione RSPP per i datori di lavoro

Antincendio

Primo soccorso

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Utilizzo delle attrezzature quali:

Carrelli elevatori

Piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Ruspe/Escavatori

Gru su camion

Ponteggi

DPI III categoria

FORMAZIONE SU MISURA CON CNA IMPERIA

Il corso di cui hai bisogno non è in catalogo? Nessun problema, con i professionisti della formazione CNA puoi costruire il percorso che fa per te o per la tua azienda, su misura, secondo le tue particolari esigenze.

I nostri consulenti ti assisteranno nella stesura del progetto formativo, fornendoti assistenza e supporto in tutte le fasi, dalla programmazione delle date, alla gestione dei registri partecipanti, fino all’organizzazione delle eventuali prove pratiche.

Contattaci per saperne di più: Dott. Lorenzo Rossetto, Responsabile sicurezza e ambiente tel. 0184 500309 – e-mail rossetto@im.cna.it