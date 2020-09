Anche a Bordighera, come accadrà a Ospedaletti, Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, le scuole potrebbero riaprire giovedì 24 settembre, ossia 10 giorni dopo rispetto all’apertura nel resto della Liguria prevista per lunedì 14 settembre. Oggi il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, e l’assessore all’Istruzione Stefano Gnutti parteciperanno ad un incontro per decidere in quale data gli studenti di Bordighera potranno finalmente tornare a scuola.

Correlati