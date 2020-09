Nel secondo allenamento congiunto di questo fine settimana, la Sanremese supera per 4-0 il Taggia, squadra di Promozione. Rispetto alla sfida di ieri a Sestri Levante, Bifini ha dato più spazio a chi al “Sivori” aveva giocato meno. Sono rimasti a riposo Lo Bosco e Sadek.

Nel primo tempo la Sanremese è scesa in campo col seguente undici: Gennaro, Scarella, Castaldo, Ponzio, Sturaro, Fenati, Demontis, Gagliardi (Bastita), Murgia, Diallo, Pellicanó.

La prima frazione si è chiusa sul punteggio di 3-0 per la Sanremese. A segno Gagliardi su rigore, Castaldo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Diallo al termine di una pregevole azione personale. Murgia su punizione e Pellicanó con un bel tiro a giro hanno colpito il palo.

Nella ripresa sono entrati Gerace per Ponzio, Doratiotto per Fenati, Martini per Pellicanó, Fava per Demontis, Del Ferro per Gennaro, Romano per Diallo, Mikhaylovskiy per Scarella e Bucarelli per Sturaro.

Prima di uscire, Pellicanó si è fatto respingere un calcio di rigore. Nel finale Castaldo, sempre di testa e sempre su calcio d’angolo, ha trovato il gol del 4-0.

Domani i biancoazzurri usufruiranno di un meritato giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio al Comunale.