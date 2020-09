A Ospedaletti un diverbio tra il sindaco Daniele Cimiotti e Gigi De Mare, marito della titolare dei bagni “La Scogliera”, finisce con il secondo al Pronto soccorso. Tutto è successo nella spiaggia libera a ponente dello stabilimento gestito da Silvia Ferrandini, moglie di De Mare, medicato all’ospedale e dimesso con prognosi di 7 giorni. Entrambi accusano l’altro di aggressione ed ora i Carabinieri ascolteranno i testimoni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

