Ad Ospedaletti ci sarà un doppio trasferimento dopo la lite tra la vice comandante della polizia municipale Jenny D’Agostino e la vigilessa Marianna Panzini legata alla presunta mancata custodia della pistola, che sarebbe stata lasciata dalla prima per pochi minuti su una scrivania. D’Agostino andrà all’ufficio Turismo, Panzini all’ufficio Demanio. A entrambe è stata ritirata l’arma di ordinanza. Le vigilesse erano state medicate al Pronto soccorso, con prognosi di 5 giorni, come scrive “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta