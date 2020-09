Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta gli 80 casi sui 111 a livello regionale di positività al Coronavirus individuati nell’ultima giornata. “Non si può escludere che la festa di piazza per la promozione in A dello Spezia possa essere stato un moltiplicatore” del focolaio Covid. “Conosco le persone che sono state contagiate tenderei ad escluderlo, perché per il 50% i casi positivi appartengono ad altre nazionalità, ci sono diversi anziani che magari hanno avuto contatti per motivi di lavoro. Se l’origine fosse stata la festa dello Spezia avremmo avuto migliaia di contagiati” dice Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia.

