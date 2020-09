Prima multa per violazione dell’ordinanza che impone in provincia di La Spezia di indossare la mascherina quando si esce di casa, alla luce dell’impennata dei contagi. Un 18enne italiano ha ricevuto una multa di 400 euro perché nonostante sia stato più volte invitato a mettere la mascherina si è rifiutato di farlo, rivolgendosi ai poliziotti con frasi oltraggiose e atteggiamento ostile.

