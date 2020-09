Sesto divieto di balneazione a Sanremo durante la stagione estiva. Nelle analisi relative al punto di prelievo “La Bussola”, in zona Foce, nei pressi dello stabilimento balneare omonimo, è stato rilevato un lieve superamento dei livelli consentiti di escherichia coli. L’ordinanza del sindaco vieta il bagno in mare nell’area legata al punto di prelievo, come riporta Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Correlati