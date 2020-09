Chi ha il coronavirus o è in quarantena o in sorveglianza attiva potrà votare per referendum e Regionali. Occorre esprimere con una lettera al Comune di residenza la volontà di votare e chiedere all’Asl documentazione che attesti lo stato di salute. Sarà attivato un seggio “volante”, con commissari e scrutatori dotati di tutte le protezioni. Le persone che potrebbero accedere al servizio sono oltre 200 in provincia di Imperia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

