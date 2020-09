“E anche quest’anno l’Imperia-Limone ce la siamo levata dai …”. Questo il primissimo commento a caldo del presidente della goliardica associazione Imperiese, nella stazione di Imperia, al ritorno da Limone. Un viaggio lungo quasi 80 km, con 4000 metri di dislivello, attraverso due regioni, due province, 10 comuni e due meravigliose aree protette: il PNR delle Alpi Liguri e il PNR del Marguareis. Un percorso diviso in quattro tappe lungo le antiche vie del Sale: Imperia-colle d’Oggia, colle d’Oggia-rifugio La Terza, rifugio La Terza-rifugio Don Barbera e infine rifugio Don Barbera-Limone Piemonte. Venti i partecipanti di quest’anno, ridotti a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, seguiti da 14 operatori staff divisi tra guide, logistica e supporto che si sono avvicendati durante i quattro giorni. Oltre allo staff è stato essenziale per la buona riuscita dell’evento la straordinaria accoglienza e ospitalità fornita dal personale dei rifugi La Terza, al monte Saccarello, e Don Barbera, al colle dei Signori.

Anche quest’anno il tempo è stato clemente, con pochi imprevisti e un clima decisamente gradevole che ha permesso di apprezzare al meglio lo spettacolare susseguirsi di ambienti dalla costa fino alle alpi. Storia, cultura e tradizioni locali hanno accompagnato i camminatori, riempendo sia lo spirito sia la pancia… L’Imperia-Limone non è solo un trekking ma un vero e proprio tour dentro se stessi. Ognuno lo può e lo deve vivere come vuole; in solitario silenzio o condividendolo con i compagni ma al ritorno nessuno è più lo stesso. Anche chi ripete l’avventura una, due o più volte trova sempre qualcosa di nuovo (che sia una zecca o il significato della vita).

L’Imperia-Limone è anche un grande esempio di turismo sostenibile: sono stati ridotti al minimo gli spostamenti con automobili per lo staff logistico e di supporto; ogni pietanza preparata è stata acquistata da produttori locali (pane, formaggi, frutta e verdura ma anche la carne e il vino); ogni rifiuto è stato sistematicamente differenziato cercando, già alla fonte, di reperire prodotti facilmente riciclabili o compostabili (come bicchieri, posate e piatti) e riducendo allo stretto indispensabile l’utilizzo di plastica; durante il cammino sono stati raccolti i rifiuti incontrati sui sentieri e smaltiti secondo le regole di ogni ambito amministrativo incontrato; come ogni anno è stata calcolata l’impronta carbonica dell’evento (in base alle emissioni di CO2) e piantati, a compensazione, nuovi alberi; le guide hanno informato i partecipanti sulla biodiversità ma anche sulle caratteristiche peculiari di ogni area attraversata; infine da non dimenticare il tradizionale ritorno a “casa” in treno da Limone.

Il Direttivo MY ASD ringrazia con tutto il cuore i partecipanti, lo staff volontario e le strutture ricettive che con passione e dedizione hanno reso possibile, anche in questo anno molto “particolare”, l’Imperia-Limone 2020.