A causa dell’impennata di contagi da Coronavirus, ora c’è l’obbligo di indossare la mascherina, sia in luoghi all’aperto, sia in ambienti chiusi, a Spezia. La Regione Liguria ha emesso un’ordinanza in vigore da oggi sino al 13 settembre. Nello spezzino si è sviluppato un focolaio nella comunità sudamericana con soggetti che possono aver trasmesso il virus in vari ambienti lavorativi e sui mezzi e luoghi pubblici.

