Amadeus a Dogliani (Cuneo) ospite del Festival della tv e dei nuovi media ha dichiarato. “E’ un po’ presto per dire come sarà Sanremo. Si terrà dal 2 al 6 marzo, un mese dopo rispetto al 2020. Vogliamo essere positivi e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità e che l’edizione 2021 di Sanremo sarà la prima post Covid. Senza il pubblico stiamo facendo una tv che non avremmo mai immaginato di fare neanche a febbraio quando abbiamo fatto Sanremo nella totale normalità. Venti giorni dopo ho fatto i ‘Soliti ignoti’ senza pubblico e con distanza tra i concorrenti ed ignoti”.

