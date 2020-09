Un centinaio di persone, ben rappresentative di tutte le categorie produttive e sociali, hanno aderito nella serata di venerdì all’invito di Obiettivo Imperia per l’incontro conviviale che ha visto come ospiti Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis e il sindaco Claudio Scajola. Nel corso della serata non sono mancate le occasioni di confronto sui temi importanti che la Regione, ispirandosi al “modello Imperia”, dovrà affrontare nei prossimi 5 anni di amministrazione.

I partecipanti all’incontro hanno condiviso la necessità che la politica regionale debba cambiare marcia, mettendo da parte selfie e slogan, in favore dei fatti concreti, affinché la Liguria possa uscire dall’isolamento causato dall’assenza di infrastrutture e si creino le condizioni ideali per supportare il flusso turistico, favorendo coloro che vogliono ammirare le bellezze del nostro territorio.

Luigi Sappa ha ribadito il suo impegno per «ascoltare la voce del Ponente ligure e garantire finalmente una rappresentanza di questo territorio impegnata, seria, costruttiva, propositiva e competente in Consiglio regionale». Il candidato di Forza Italia – Polis ha poi sottolineato: «Per eleggere i membri del Consiglio regionale andremo a votare. Chi si propone oggi come assessore già eletto, oltre a non fare i conti con la realtà dei fatti, prende in giro gli elettori o forse esplicita delle ambizioni personali ampliamente differenti da ciò che dovrebbe spingere a rappresentare il proprio territorio e a curarne gli interessi».

Claudio Scajola nel suo intervento è andato diretto al punto e ha ribadito: «Claudio Scajola vota Sappa! Vota Sappa per la sua competenza e per la sua credibilità, lavorativa, amministrativa e anche morale».

«Scajola vota Sappa» è diventato ormai uno slogan, tanto da comparire anche su delle magliette. Un partecipante all’incontro di ieri sera ne ha regalata una al sindaco, chiudendo così la serata in allegria.

Correlati