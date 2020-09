La grande novità di quest’anno per le votazioni è l’introduzione della nuova legge elettorale che vede la preferenza di genere, in base alla quale è possibile votare due candidati di sesso opposto della medesima lista. Una nuova opportunità che viene data alle donne e che Ada Cassini Bistolfi, ha deciso di cogliere per rappresentare il lato femminile alla prossime elezioni regionali.

Ada, madre del vice-coordinatore regionale di Forza Italia Filippo Bistolfi, è candidata per l Provincia di Imperia con Forza Italia, una scelta importante che la porta tra le fila degli “azzurri” nonostante il colore che da sempre la contraddistingue sia il “rosa”.

“Sono medico da oltre 40 anni, un lavoro che spesso diventa una vera missione. Fin dagli inizi della carriera ho cercato di portare il mio piccolo contributo a persone meno fortunate. Un’esperienza che rimane nel mio cuore è legata al progetto ‘un dentista per amico’ ovvero la possibilità di poter fornire aiuto a tutti i bambini che non possono, per svariati motivi, curarsi in modo adeguato. Tante storie, spesso dolorose a cui ho cercato di donare, in tutti i sensi, un sorriso. Con grande orgoglio sono stata presidente femminile della Croce Rossa di Ventimiglia e per due anni consecutivi dello Zonta, un’organizzazione mondiale in cui credo fortemente e dove tante persone lavorano assieme per migliorare le condizioni della donna nel mondo.

Con lo stesso spirito e la stessa forza con cui ho rivestito questi ruoli, simbolici e morali, vorrei portare in Regione il mio contributo di donna, di medico, di imprenditrice e di madre. Sono orgogliosa di poter essere una candidata e assieme al mio senso civico unisco la tenacia per una Liguria migliore. Sono altresì fiera di essere accompagnata in questo percorso politico da persone con grande storia ed esperienza sul campo, caratterizzate da una ammirata discrezione”.

