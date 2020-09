Il presidente della regione liguria Giovanni Toti ha annunciato di aver emanato l’ordinanza che rende obbligatoria la mascherina in ogni luogo a La Spezia e provincia a seguito della scoperta di un nuovo focolaio che ha portato a 40 ricoveri di cui 3 in terapia intensiva.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta