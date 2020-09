L’ordinanza di Regione Liguria pubblicata oggi non elimina l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro all’interno delle chiese e dei luoghi di culto. Il numero massimo di accessi possibili viene determinato da oggi in base alle dimensioni dell’edificio, assicurando il distanziamento sociale al suo interno. È quindi possibile, nelle chiese di grandi dimensioni superare il numero di 200 accessi, sempre a patto che sia rispettato il distanziamento sociale. L’unica deroga sul distanziamento sociale riguarda persone dello stesso nucleo familiare, conviventi, congiunti, parenti con stabile frequentazione, persone che condividono abitualmente gli stessi luoghi o svolgono vita sociale in comune.

