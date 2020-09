Il 12 settembre ricorrono i 30 anni dalla scomparsa del sanremese Davide Cervia, rapito dalla sua casa di Velletri nel 1990 a soli 31 anni. Era uno dei massimi esperti di armi elettroniche della Marina. Nel 2018 il risarcimento simbolico di 1 euro da parte dello Stato. Per il tribunale la Marina non aveva fornito informazioni “tempestive, esatte e complete” sulla vicenda, notizie che avrebbero potuto salvare la vita a Cervia, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

Correlati