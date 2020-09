Per chiudere al meglio questa strana estate 2020 LIBER theatrum ha pensato bene di farlo con uno spettacolo divertente nella consueta bellissima cornice dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, praticamente al confine con la vicina Francia.Non realizzata, causa l’emergenza sanitaria, la settima edizione del Festival di arti varie “Hanburyche SPETTACOLO!” l’Associazione Culturale ventimigliese riesce comunque a lanciare un messaggio di buon auspicio per il prossimo anno e, pur in mezzo a tante difficoltà, riesce ugualmente ad andare in scena almeno una sera in uno dei luoghi naturali più belli d’Europa, grazie innanzitutto alla collaborazione e alla disponibilità dell’Università di Genova.

Appuntamento per sabato 5 settembre alle ore 21.15 con prenotazione obbligatoria e nel pieno rispetto delle norme anti Covid con l’intrigante e divertente spettacolo “CUPID 19 – Uomini e Donne al tempo del Coronavirus” regia di Diego Marangon, tecnico audio e luci Stefano Hutter.

Impossibilitati a prevedere una versione diffusa e itinerante, gli spettatori trascorreranno la serata comodamente seduti, distanziati e diffusi, nell’accogliente piazzale davanti alla Villa, dove già altre volte sono stati previsti lavori teatrali e concerti musicali.

Tema dello spettacolo, l’infinito e mai risolto rapporto di odio-amore tra uomini e donne, ancor più messo alla prova nel lungo periodo del lockdown a causa del Coronavirus.

Il tutto assemblato e messo insieme per una piece divertente e ironica, a tratti sarcastica, pungente e dissacrante, che saprà certamente coinvolgere

il pubblico sui temi che da sempre rispondono allo stereotipo dell’amore per eccellenza: la ricerca della convivenza ideale con l’anima gemella, il sogno di ognuno di noi, soprattutto del mondo femminile! Una grande aspettativa, spesso però vanificata dalla quotidianità e dal trascorrere del tempo.

Speranze e delusioni, gioie e dolori, in un viaggio in cui il sorriso, il riso e la presa in giro di sé stessi e dell’altra metà dell’universo umano, saranno il filo conduttore, in maniera quasi cabarettistica, di uno spettacolo con personaggi sorprendenti, originali, dalle battute inattese, sferzanti, provocatorie, talvolta quasi spiazzanti.

Costo del biglietto di ingresso € 12.00 e, nel rispetto delle norme anti COVID, numero di spettatori previsto, limitato e contenuto, per cui è assolutamente necessaria la prenotazione anche via Whatsapp.

INFO: 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com