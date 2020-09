Il mondo della vela si ritroverà a Marina degli Aregai dal 10 al 13 Settembre per i Campionati Italiani Giovanili classe 420 : l’evento, organizzato dallo Yacht Club di Sanremo e supportato dalla Kinder Joy of moving ,vede il meglio della vela giovanile e rappresenta ilpreludio del 2020 World & European Championshipche si svolgerà nelle stesse acque a fine ottobre.

Più di ottanta le barche che si sfideranno per la vittoria del Campionato Italiano e per un posto nella squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Mondiali. Lo Yacht Club Sanremo sarà forte di uno squadrone capitanato da Tommaso Cilli e Bruno Mantero che metteranno in palio il titolo tricolore conquistato lo scorso anno. Le manifestazioni con protagoniste le imbarcazioni a deriva trovano ideale la location di Marina degli Aregai che, con i suoi spazi e l’ospitalità del suo Hotel, permettono una logistica perfetta per eventi di alto livello, eventi affidati proprio Allo Yacht Club, in questo anno molto particolare ,grazie all’organizzazione dimostrata negli anni scorsi con i vari campionati Mondiali ed Europei , rendendolo sicuramente uno dei Circoli più attivi e strutturati del mondo.