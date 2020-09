Per il caso “spese pazze” in Regione Liguria la Procura della Corte dei Conti ha quantificato un danno di immagine di mezzo milione di euro. Nel mirino la consigliera loanese Roberta Gasco ex Udeur condannata a 2 anni e 2 mesi, l’imperiese Franco Bonello, ex Unione a Sinistra, a 4 anni e 5 mesi e Lorenzo Castè, ex consigliere regionale di Rifondazione, a 4 anni e 7 mesi. A Bonello sono contestati scontrini di altri clienti di un ristorante e ricevute modificate, come scrive “La Stampa”.

