A Sanremo torna balneabile il tratto di mare tra il lido La Fontana e la scogliera di piazzale Dapporto, nell’area di corso Imperatrice. Revocata l’ordinanza che dal 24 agosto vietava il bagno, per un guasto alla rete fognaria. Estate travagliata per la balneazione sanremese con tre divieti nell’area tra i due porti e il lungo stop alla spiaggia dell’Antenna, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

